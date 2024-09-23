ООН важко показати свою значущість через війну в Україні – ЗМІ

Разом з тим, Генеральна Асамблея ООН є шансом для світових лідерів зустрітися, щоб виробити консенсус для розв'язання світових проблем.

Через війни в Україні, на Близькому Сході і в Судані - ООН доведеться попрацювати, аби довести свою значущість у світі, що небезпечно розвалюється.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

140 світових лідерів збираються у Нью-Йорку на щорічне засідання ООН.

З моменту їхньої останньої зустрічі війна вибухнула на Близькому Сході і загрожує розширитися, конфлікт у Судані посилився, а війна в Україні поширилася на нові території, загострилася, "і кінця цього не видно".

"Лідер вільного світу сходить зі світової сцени, він надто старий і немічний, щоб балотуватися на другий термін. Оскільки президентство Джо Байдена підходить до заходу сонця, роль Америки у світі знову опиняється під питанням. З ймовірністю 50/50 Байдена замінить людина, яка "з підозрою" відноситься до багатостороннього світового порядку", - пише видання.

Проте друге президентство Дональда Трампа загрожує відступом Америки від світу у критичний момент, ставлячи під загрозу підтримку США НАТО, України і ООН.

"Лідери позуватимуть і вихвалятимуться, як вони роблять щороку у священних залах ООН, але Генеральна Асамблея ООН також є шансом для світових лідерів зустрітися, обговорити суперечки та виробити консенсус для розв'язання світових проблем", - пише видання. У публікації сказано, що з нагоди засідання ООН союзники, суперники та закляті вороги кілька днів перебуватимуть в одному місці. Їхня зустріч додасть певний "глухий кут на острів Манхеттен", але також залишається можливість прогресу.

"Президент Ірану пройде тими самими коридорами, що і прем'єр-міністр Ізраїлю. Лідер України Володимир Зеленський буде там водночас, що й права рука Володимира путіна на світовій арені, міністр закордонних справ рф Сергій Лавров. Завжди є надія на примирення, але цьогорічні перспективи похмурі. Скликана ООН дипломатія повністю провалилася у спробі звернути назад російську агресію в Україні, як і західні санкції не змогли її стримати", - йдеться в матеріалі.

Деякі країни відкрито підтримують порушення кремлем основоположних принципів ООН, інші - заплющують на це очі або отримують вигоду з війни. Аналогічно ситуація з Суданом - різні країни підтримують ту чи іншу сторону і не можуть покласти край руйнівному конфлікту.

Журналісти пишуть, що багатьох учасників зустрічі найбільше лякає війна в Газі й те, що конфлікт на Близькому Сході входить у нову фазу.

Допоки лідери збираються в Нью-Йорку, зберігається цілком реальна небезпека виникнення регіональної близькосхідної пожежі.

"Яку б піднесену риторику і прагнення ми не почули цього тижня, ООН доведеться попрацювати, просто доводячи свою значущість у світі, що небезпечно розвалюється", - додає Sky News.