ООН відреагувала на удар росіян по лікарні в Сумах

результаті ворожих обстрілів БпЛА лікарні в Сумах загинули дев'ятеро людей.

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале обурений ударами російських окупантів по лікарні в Сумах.

Про це ідеться у заяві, опублікованій на сайті Організації Об’єднаних Націй.

"Місця надання медичної допомоги завжди мають бути в безпеці та не мають потерпати від такого жахливого впливу бойових дій. Через повторний удар поранені постраждали ще більше, а рятувальники не мали змоги проводити рятувальну операцію. Удари по поранених та тих, хто їм надає їм допомогу, заборонені міжнародним гуманітарним правом (МГП)", – сказано у заяві.

Також Матіас Шмале наголосив, що цивільне населення та інфраструктура – не мішень.