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ООН відреагувала на удар росіян по лікарні в Сумах

28 вересня 2024, 20:33
ООН відреагувала на удар росіян по лікарні в Сумах
Фото: Укрінформ
результаті ворожих обстрілів БпЛА лікарні в Сумах загинули дев'ятеро людей.

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале обурений ударами російських окупантів по лікарні в Сумах.

Про це ідеться у заяві, опублікованій на сайті Організації Об’єднаних Націй.

"Місця надання медичної допомоги завжди мають бути в безпеці та не мають потерпати від такого жахливого впливу бойових дій. Через повторний удар поранені постраждали ще більше, а рятувальники не мали змоги проводити рятувальну операцію. Удари по поранених та тих, хто їм надає їм допомогу, заборонені міжнародним гуманітарним правом (МГП)", – сказано у заяві.
 
Також Матіас Шмале наголосив, що цивільне населення та інфраструктура – не мішень.
 
Нагадаємо, В результаті ворожих обстрілів БпЛА лікарні в Сумах, станом на 17:00 годину 9 загиблих, серед яких один працівник Національної поліції. Крім того, 20 людей отримали поранення, в тому числі один поліцейський.
 
На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби.

 

ООНСумизаявавійна в Україніросія окупанти

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