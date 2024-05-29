Організація Об'єднаних Націй візьме участь у конференції щодо України у Швейцарії.

Про це повідомили в офісі генсека.

"Усі пункти нашої Формули, які ми опрацюємо у Швейцарії 15 та 16 червня, засновані на Статуті та резолюціях ООН і базових людських цінностях. Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль", - заявив президент України володимир Зеленський після розмови з генксеком ООН Антоніу Гутерреш.

Пізніше офіс Організації повідомив, що ООН братиме участь у конференції щодо України у Швейцарії як спостерігач.

Також сьогодні стало відомо, що Білий дім візьме участь у саміті щодо миру в Україні.