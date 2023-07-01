ООН виділить $115 млн на очищення океанів

Продовольча і сільськогосподарська організації ООН разом з ЮНЕСКО, Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Банк розвитку Латинської Америки, реалізовуватимуть ініціативу "Чисті та здорові океани".

На ініціативу виділяється $115 млн в грантах.

Про це повідомляє ООН.

"Разом ми можемо переламати ситуацію із забрудненням і домогтися того, щоб виробництво, харчування, довкілля та якість життя стали кращими", – заявив гендиректор ФАО Цюй Дуньюй.

Ініціатива "Чисті та здорові океани" спрямована на боротьбу із забрудненням океанів за допомогою політичних інновацій, інвестицій в інфраструктуру і екологічних рішень.

В рамках програми будуть складені карти наземних джерел забруднення океану, які дозволять краще зрозуміти наслідки нестачі кисню.

З 1950-х років океани втратили майже 2% кисню, внаслідок чого утворилися "мертві зони", в яких не вистачає кисню на підтримку життя.

Основні причини нестачі кисню – забруднення води органічними відходами тваринництва, добривами, неочищеними стічними водами.

Через нестачу кисню відбувається масова загибель коралових рифів, міграція цінних видів прибережних риб, знижується кількість багатьох морських жителів.