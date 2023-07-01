ООН виділить $115 млн на очищення океанів
На ініціативу виділяється $115 млн в грантах.
Про це повідомляє ООН.
"Разом ми можемо переламати ситуацію із забрудненням і домогтися того, щоб виробництво, харчування, довкілля та якість життя стали кращими", – заявив гендиректор ФАО Цюй Дуньюй.
Ініціатива "Чисті та здорові океани" спрямована на боротьбу із забрудненням океанів за допомогою політичних інновацій, інвестицій в інфраструктуру і екологічних рішень.
В рамках програми будуть складені карти наземних джерел забруднення океану, які дозволять краще зрозуміти наслідки нестачі кисню.
З 1950-х років океани втратили майже 2% кисню, внаслідок чого утворилися "мертві зони", в яких не вистачає кисню на підтримку життя.
Основні причини нестачі кисню – забруднення води органічними відходами тваринництва, добривами, неочищеними стічними водами.
Через нестачу кисню відбувається масова загибель коралових рифів, міграція цінних видів прибережних риб, знижується кількість багатьох морських жителів.Нещодавно міністр МЗС Британії закликає до розширення Ради Безпеки ООН.