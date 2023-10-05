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ПОЛІТИКА

ООН задокументувала сумарну страту шести українських військовополонених

05 жовтня 2023, 08:54
ООН задокументувала сумарну страту шести українських військовополонених
Фото: Укрінформ
Загалом з 24 лютого 2022 року в ООН задокументували страту чи тортури до смерті 25 російських військовополонених і 21 українського військовополоненого (усі чоловіки).

Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало новий звіт щодо прав людини в Україні. Документ охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року.

Загалом ООН задокументувала сумарну страту шести українських військовополонених, причому всі вони сталися до періоду, який охоплює цей звіт (за звітний період страти не зафіксували).

Про це йдеться у звіті ООН.

У вересні 2022 року російський військовий застрелив українського військовополоненого, у якого була поранена нога після того, як він наступив на міну — окупанти змушували його виконувати небезпечну роботу поблизу передової позиції.

Іншого українського військовополоненого застрелили, коли він відмовився виконувати таку роботу. Обоє полонені були на території Донецької області в серпні 2022 року. Протягом трьох місяців росіяни змушували їх носити боєприпаси на російські передові позиції та забирати їх. Військовополонені повідомили ООН, що щонайменше пʼятеро з них отримали поранення під час виконання цієї роботи.

Після захоплення села Слобода Чернігівської області 9 березня 2022 року російські окупанти схопили двох українських військовослужбовців, які переховувалися в цивільній будівлі. 31 березня 2022 року їхні тіла знайшли з вогнепальними пораненнями.

Крім цих випадків, на двох відеороликах, що зʼявилися в мережі 6 березня і 11 квітня 2023 року, видно, як російські військові катують і без суду та слідства страчують двох українських військовополонених. На першому відео росіяни застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав: "Слава Україні". На другому російський військовослужбовець обезголовив українського воїна. ООН заявляє, що "має розумні підстави" вважати, що обидва відеозаписи є справжніми.

Загалом з 24 лютого 2022 року в ООН задокументували страту чи тортури до смерті 25 російських військовополонених і 21 українського військовополоненого (усі чоловіки).

Нагадаємо, ООН змогла встановити, що боєприпас, яким обстріляли окуповану Оленівську колонію з полоненими бійцями ЗСУ, рухався по траєкторії зі сходу на захід.

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