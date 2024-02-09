ООН закликає росію припинити примусове вивезення українських дітей

росія повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження.

Комітет ООН з прав дитини у четвер 8 лютого закликав росію припинити примусове переміщення дітей з окупованих районів України та повернути їх до своїх родин. Адже це порушення міжнародного права.

Про це пише Reuters.

Згідно з офіційними даними, близько 20 000 дітей були вивезені з України до росії без згоди їхніх родин або опікунів, а Міжнародний кримінальний суд (МКС) домагається арешту президента росії путіна за незаконну депортацію, звинувачення, яке кремль заперечує. У доповіді щодо росії комітет ООН заявив, що москва повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати та повернути. Комітет також заявив, що росія повинна гарантувати, що жодна дитина не буде позбавлена українського громадянства, а також, що їхня ідентичність, ім'я та родинні зв'язки повинні бути збережені.

Головний прокурор МКС заявив, що росія вивезла "щонайменше сотні" дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованих регіонах України, і що багато з них були віддані на усиновлення. Кремль відкинув звинувачення МКС як "обурливі й неприйнятні".

Раніше повідомлялось, що міжнародні поліцейські сили розшукали вісьмох українських дітей, яких викрала росія. Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці у сфері цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали для пошуку інформації про викрадення дітей в Україні.