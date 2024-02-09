Міжнародні поліцейські сили розшукали вісьмох українських дітей, яких викрала росія

Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці у сфері цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали для пошуку інформації про викрадення дітей в Україні.

Міжнародні поліцейські сили за допомогою відкритих цифрових джерел розшукали вісьмох українських дітей, яких депортували росіяни. Це була ініціатива нідерландської поліції та Європолу.

Про це пише нідерландське видання AD.

Близько 60 детективів і слідчих із 23 країн, зокрема з Австралії, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США, зібралися кілька тижнів тому в штаб-квартирі Європолу в Гаазі. В операції з пошуку викрадених українських дітей також брали участь шість неурядових організацій. Маленьких українців розшукували за допомогою супутникових знімків, систем розпізнавання облич, геолокації та інших методів.

Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці у сфері цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали для пошуку інформації про викрадення дітей в Україні, каже керівник відділу боротьби з міжнародними злочинами Національного відділу розслідування нідерландської поліції Вінсент Сіллессен.

"Ми не очікували, що цей перший спільний хакатон відразу дасть результат. Ми хотіли вчитися одне в одного й обмінюватися навичками, але наші люди одразу це підхопили. Враховуючи успіх, ми хочемо робити це частіше, принаймні раз на рік", — каже Сіллессен.

Детективи шукали у відкритих онлайн-джерелах інформацію, яка дозволила б визначити точне місцеперебування восьми депортованих дітей. Наприклад, розширене розпізнавання облич використали для пошуку останніх зображень дітей. Фахівці з геолокації змогли вказати місце, де дитину сфотографували.

Через загрозу безпеці поліція не може нічого сказати про місцезнаходження дітей та їхні імена. Фахівці встановили, що це діти-сироти, яких примусово вивезли на окуповані росією території — їх також використовували в цілях російської пропаганди. Інформацію про дітей передали українській владі.

"Ми працюємо з колегами в Україні. Тепер поліція має поділитися інформацією з членами сімей та почати кримінальне розслідування щодо можливих злочинців. Ми сподіваємося, що українці зможуть щось із цим зробити та повернути цих дітей. Але не знаючи, де перебувають ці діти, вони не можуть почати цей процес", — наголосив Вінсент Сіллессен.

Нещодавно міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала роботу та представила на засіданні в Києві Рамковий документ своєї діяльності.