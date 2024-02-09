Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міжнародні поліцейські сили розшукали вісьмох українських дітей, яких викрала росія

09 лютого 2024, 17:22
Міжнародні поліцейські сили розшукали вісьмох українських дітей, яких викрала росія
Фото: Укрінформ
Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці у сфері цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали для пошуку інформації про викрадення дітей в Україні.

Міжнародні поліцейські сили за допомогою відкритих цифрових джерел розшукали вісьмох українських дітей, яких депортували росіяни. Це була ініціатива нідерландської поліції та Європолу.

Про це пише нідерландське видання AD.

Близько 60 детективів і слідчих із 23 країн, зокрема з Австралії, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США, зібралися кілька тижнів тому в штаб-квартирі Європолу в Гаазі. В операції з пошуку викрадених українських дітей також брали участь шість неурядових організацій. Маленьких українців розшукували за допомогою супутникових знімків, систем розпізнавання облич, геолокації та інших методів.

Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці у сфері цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали для пошуку інформації про викрадення дітей в Україні, каже керівник відділу боротьби з міжнародними злочинами Національного відділу розслідування нідерландської поліції Вінсент Сіллессен.

"Ми не очікували, що цей перший спільний хакатон відразу дасть результат. Ми хотіли вчитися одне в одного й обмінюватися навичками, але наші люди одразу це підхопили. Враховуючи успіх, ми хочемо робити це частіше, принаймні раз на рік", — каже Сіллессен.

Детективи шукали у відкритих онлайн-джерелах інформацію, яка дозволила б визначити точне місцеперебування восьми депортованих дітей. Наприклад, розширене розпізнавання облич використали для пошуку останніх зображень дітей. Фахівці з геолокації змогли вказати місце, де дитину сфотографували.

Через загрозу безпеці поліція не може нічого сказати про місцезнаходження дітей та їхні імена. Фахівці встановили, що це діти-сироти, яких примусово вивезли на окуповані росією території — їх також використовували в цілях російської пропаганди. Інформацію про дітей передали українській владі.

"Ми працюємо з колегами в Україні. Тепер поліція має поділитися інформацією з членами сімей та почати кримінальне розслідування щодо можливих злочинців. Ми сподіваємося, що українці зможуть щось із цим зробити та повернути цих дітей. Але не знаючи, де перебувають ці діти, вони не можуть почати цей процес", — наголосив Вінсент Сіллессен.

Нещодавно міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала роботу та представила на засіданні в Києві Рамковий документ своєї діяльності.

війнарф тероризмдепортація дітей

Останні матеріали

Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Політика
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 00:40
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Політика
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 16:10
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Політика
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 23:31
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Політика
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 16:14
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера "підірве" вибори у США. Вони сподіваються на громадянську війну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 12:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється