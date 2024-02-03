Розпочала роботу Міжнародна коаліція за повернення українських дітей

Канада допоможе Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, включно з державами Глобального Півдня.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала роботу та представила на засіданні в Києві Рамковий документ своєї діяльності.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна та Канада співголовують у коаліції, запуск роботи відбувся під керівництвом Андрія Єрмака та міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі.

“Повернення вкрадених дітей є основою плану дій Bring Kids Back UA, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Це також є ключовим елементом пункту четвертого Української формули миру “Звільнення полонених і депортованих осіб”, - зазначив Єрмак.

Коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей. Йдеться, зокрема, про виявлення місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених дітей, розробку механізмів їх повернення, участь у відповідних дипломатичних переговорах.

У фокусі Коаліції також будуть питання підготовки та видачі документів для встановлення особи дітей і членів їх сімей, зокрема необхідних для переміщення через кордон і, відповідно, фізичного повернення дітей в Україну.

Крім того, важливою є підтримка дітей після повернення, сприяння возз'єднанню дітей з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання, надання необхідної реабілітаційної допомоги.

“Ще одним ключовим питанням є забезпечення доступу до правосуддя для дітей – жертв і свідків злочинів, притягнення винних в організації незаконних дій щодо українських дітей до юридичної відповідальності”, - наголосив голова ОП.

Андрій Єрмак зауважив, що Канада допоможе Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, включно з державами Глобального Півдня.

До та під час сьогоднішнього засідання Коаліції до неї офіційно приєдналися ще шість держав: Бельгія, Великобританія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди та Німеччина. Загальна кількість країн – учасниць коаліції нині становить 28.