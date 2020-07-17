ООН закликає зібрати понад $10 мільярдів на боротьбу з пандемією
Про це повідомляє ВВС, зазначає "Укрінформ".
"Організація Об'єднаних Націй звертається з закликом виділити 10,3 млрд доларів США (8,2 млрд фунтів стерлінгів) на боротьбу з пандемією коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, це найбільша сума коштів, яку організація запросила у донорів за всю історію свого існування.
В ООН наголосили, що через пандемію й економічну кризу до кінця року 265 мільйонів людей можуть зіткнутися з голодом. Тому всі гроші, які вдасться зібрати, будуть використані для допомоги країнам з низьким рівнем доходу.
Станом на ранок 17 липня у світі зареєстровано 13 949 386 випадків коронавірусу, зокрема 592 690 смертей і 8 178 974 одужання.
Нагадаємо, що в ООН порахували фінансові втрати людства від COVID-19
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