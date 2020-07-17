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ООН закликає зібрати понад $10 мільярдів на боротьбу з пандемією

В ООН наголосили, що через пандемію й економічну кризу до кінця року 265 мільйонів людей можуть зіткнутися з голодом
ООН вперше за свою історію закликала донорів до збору 10,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусною пандемією.
ООН закликає зібрати понад $10 мільярдів на боротьбу з пандемією Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє ВВС, зазначає "Укрінформ".

"Організація Об'єднаних Націй звертається з закликом виділити 10,3 млрд доларів США (8,2 млрд фунтів стерлінгів) на боротьбу з пандемією коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це найбільша сума коштів, яку організація запросила у донорів за всю історію свого існування.

В ООН наголосили, що через пандемію й економічну кризу до кінця року 265 мільйонів людей можуть зіткнутися з голодом. Тому всі гроші, які вдасться зібрати, будуть використані для допомоги країнам з низьким рівнем доходу.

Станом на ранок 17 липня у світі зареєстровано 13 949 386 випадків коронавірусу, зокрема 592 690 смертей і 8 178 974 одужання.

Нагадаємо, що в ООН порахували фінансові втрати людства від COVID-19

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17 07 2020 11:54
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