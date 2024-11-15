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ООН закликав росію припинити удари по енергосистемі в Україні

15 листопада 2024, 19:29
ООН закликав росію припинити удари по енергосистемі в Україні
Це є жорстким порушенням прав.

Атаки армії рф на енергетичну інфраструктуру України це порушення міжнародного гуманітарного права і вони мають бути припинені.

Про це заявив помічник генерального секретаря ООН, координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль на брифінгу у Женеві щодо гуманітарної ситуації в Україні, інформує Укрінформ

"Наші колеги-правозахисники в ООН опублікували звіт кілька тижнів тому, де вони чітко продемонстрували, що атаки на енергетичну інфраструктуру – це атаки проти цивільного населення, тому що енергія потрібна, щоб обігріватися, готувати їжу і так далі. Тож навмисні атаки та знищення енергетичної інфраструктури, від якої залежить цивільне населення, є порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути припинені", - заявив Шмаль.

Він додав, що велике занепокоєння викликає рівень руйнувань енергетичної системи України внаслідок російських повітряних ударів. 

Шмаль вважає, що хоча український уряд і намагається підготуватися до зими найкращим можливим чином, однак, схоже, ситуація зараз виглядає набагато гірше, ніж минулої зими, і ще більше погіршити її можуть подальші російські атаки.

Координатор системи ООН в Україні також висловив велике занепокоєння з приводу ударів безпілотниками, які рф завдає по Україні. Він вказав, що таке застосування ударних безпілотників також є частиною психологічного терору, адже вже їх звук у повітрі змушує людей лякатися і незрозуміло, де вони завдадуть удару.

Також Шмаль застеріг росія від завдання ударів поблизу атомних електростанцій, порушення роботи яких, окрім загрози радіації, буде найгіршим сценарієм для системи енергозабезпечення України взимку.

 
енергетикавійна в Україніатаки рф

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