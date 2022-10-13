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ООН засудила анексію українських областей

Генеральна Асамблея ООН на засіданні ухвалила резолюцію із засудженням незаконних "референдумів", які росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
ООН засудила анексію українських областей Джерело: скріншот Twitter

Про це йшлося під час трансляції засідання організації.

Резолюцію підтримали 143 зі 193 членів Генасамблеї ООН, п'ять держав (росія, Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа) проголосували проти, решта 35 утрималися під час голосування.

У документі, який підготувала Албанія, окрім засудження "референдумів", міститься заклик до держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН не визнавати будь-які зміни статусу областей України, а також вимога до росії скасувати анексію та вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також там міститься заклик "підтримки деескалації нинішньої ситуації та мирного вирішення конфлікту шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними шляхами", але за умови дотримання принципів суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував: "Вдячні 143 державам, які підтримали історичну резолюцію Генасамблеії ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Світ сказав своє слово – спроба анексії рф нічого не варта і ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі".

Як відомо, росія різко виступала проти ухвалення резолюції, а 30 вересня як постійний член Ради Безпеки ООН наклала вето на неї. Пізніше москва безуспішно намагалася домогтися голосування за резолюцію в закритому режимі, стверджуючи, що відкрите голосування політизоване.

Голосування в Генеральній Асамблеї стало черговою поразкою росії, яка стверджує, що анексія нею чотирьох українських областей відповідає міжнародному праву та Статуту ООН.

Раніше повідомлялось, що Рада звернулась до ООН, ЄС і Ради Європи із закликом створити трибунал для рф.

 

 


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13 10 2022 08:08
ТЕГИ: ООН, анексія
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