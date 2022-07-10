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Рада звернулась до ООН, ЄС і Ради Європи із закликом створити трибунал для рф

Верховна рада ухвалила звернення до міжнародних організацій та партнерів. Нардепи закликають створити спецтрибунал для росії.
Рада звернулась до ООН, ЄС і Ради Європи із закликом створити трибунал для рф Фото:pressident.gov.ua

Про це повідомив  народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Мова йде про постанову №8094 щодо злочинів агресії проти України. Її підтримали 283 депутати.

Парламент України звернувся до ООН, парламентів та урядів її членів, Європейського союзу, Ради Європи. Народні депутати закликають створити спеціальний міжнародний трибунал, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво росії за скоєння злочинів агресії проти України.

"Це значно швидше змусить рф відмовитися від продовження збройної агресії проти України, а також використовувати положення щодо універсальної юрисдикції, в межах власного кримінального законодавства, для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів на території України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів російських окупантів в Ізюмі Харківської області.

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07 10 2022 14:45
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