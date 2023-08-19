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ПОЛІТИКА

ООН засудила ракетну атаку росії по центру Чернігова

19 серпня 2023, 18:28
ООН засудила ракетну атаку росії по центру Чернігова
t.me/Klymenko_MVS
За словами представника ООН, ракетний удар по Чернігову - жахливо.

Організація Об'єднаних Націй засудила російський ракетний удар по центру Чернігова, який стався сьогодні, 19 серпня.

Про це заявила координатор із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, повідомляє прес-служба ООН.

"Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар, нанесений незадовго до цього по центру міста Чернігова на півночі України, внаслідок якого загинули й дістали поранень десятки мирних жителів, зокрема діти", - заявила вона. 

За словами представника ООН, ракетний удар по Чернігову - жахливо. 

"Це жахливо, атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців", - заявила Браун. 

Вона наголосила, що засуджує повторювані російські удари по населених пунктах України, які призводять до загибелі людей, масштабних руйнувань і зростання гуманітарних потреб.

"Напади на цивільне населення або цивільні об'єкти суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цьому необхідно покласти край", - додала Браун.

Нагадаємо, що 19 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова. Унаслідок цинічної атаки загарбників загинуло семеро людей і ще понад сотня дістала поранення.

війнаООНЧернігівракетний ударрф тероризм

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