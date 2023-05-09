ООН заявляє, що зернові судна не перевіряли вже 2 дні – CNN

З початку місяця кількість оглядів суттєво зменшилася на фоні проблем з продовженням угоди.

Спільний координаційний центр протягом останніх двох днів не перевірив жодного судна в рамках зернової угоди.

Про це 9 травня повідомив телеканал CNN з посиланням на Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН.

Зазначається, що СКЦ "вчора та сьогодні перевірок не проводив".

В Офісі також додали, що з початку місяця кількість перевірок знизилася.

Напередодні рф в черговий раз відмовилася реєструвати та проводити інспекції суден, що прямують зерновим коридором на вхід до морських портів України.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Україна досягла домовленостей із Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди ще на 120 днів. росія при цьому заявила, що продовжила договір лише на 60 днів.