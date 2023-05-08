Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

російська федерація в черговий раз фактично зупинила "Зернову ініціативу"

08 травня 2023, 15:27
російська федерація в черговий раз фактично зупинила
Одеса. Зерно
Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди.

росія в черговий раз відмовилась реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Країна-агресор фактично зупинила "зернову ініціативу".

Про це повідомляє  Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що деструктивна політика рф унеможливлює складання інспекційного плану згідно з процедурами Спільного координаційного центру, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Повідомляється, що станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 - це судна, які йдуть під завантаження.

При цьому інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені.

До того ж, експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

"Україна категорично не приймає намагання росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини", - додають у міністерстві.

Нагадаємо, 5 травня в ООН повідомили, що у Стамбулі не вдалося погодити дозволи для нових суден "зернового коридору".

війназернова угодарф тероризм

Останні матеріали

Політика
"Патріоти" проти "Кінжалів" чи демократія проти диктатур. Диктатури, як правило, неефективні у війні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 травня 2023, 17:03
Концепція нової росії.
Політика
Концепція нової росії. "Євразійська" зацикленість путіна свідчить про його амбіції за межами України – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 08 травня 2023, 12:53
російського наступу не буде. А Україна продовжить вбивати росіян – Yahoo News
Політика
російського наступу не буде. А Україна продовжить вбивати росіян – Yahoo News
Переклад iPress – 08 травня 2023, 10:04
Успішний контрудар України у Бахмуті. Кадиров пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер відійде – Том Купер
Cуспільство
Успішний контрудар України у Бахмуті. Кадиров пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер відійде – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2023, 20:23
путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила
Політика
путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила "Кінжал", це означає, що можна збивати і оснащені ядерними боєголовками ракети – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2023, 15:47
Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс
Політика
Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 17:02
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Політика
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 13:07
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Політика
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Переклад iPress – 05 травня 2023, 09:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється