ООН збереться через зрив "зернової угоди"
20 липня 2023, 20:53
Рада Безпеки ООН винесе на порядок денний гуманітарні наслідки виходу росії з угоди, яка дозволяла безпечний експорт українського зерна.
Про повідомляє The Guardian з посилання на британську місію в ООН.
"Рада Безпеки ООН збереться завтра щодо гуманітарних наслідків виходу росії з угоди, яка дозволяла безпечний чорноморський експорт українського зерна протягом минулого року", – више видання.
Інших подробиць наразі немає.Раніше в ООН розповіли, як повинна закінчитись війна.