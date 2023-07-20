ООН збереться через зрив "зернової угоди"

Рада Безпеки ООН винесе на порядок денний гуманітарні наслідки виходу росії з угоди, яка дозволяла безпечний експорт українського зерна.

Про повідомляє The Guardian з посилання на британську місію в ООН.

"Рада Безпеки ООН збереться завтра щодо гуманітарних наслідків виходу росії з угоди, яка дозволяла безпечний чорноморський експорт українського зерна протягом минулого року", – више видання.

Інших подробиць наразі немає.