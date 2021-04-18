ООН: Жінки отримують на 30% менше пенсії ніж чоловіки Жінки живуть довше, крім того стереотипи і безкоштовна домашня робота протягом усього життя часто не дозволяють їм отримувати високооплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням

Пенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижче, ніж аналогічні виплати для чоловіків.

Фото: nvip.com.ua

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