CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижче, ніж аналогічні виплати для чоловіків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН: Жінки отримують на 30% менше пенсії ніж чоловіки
Жінки живуть довше, крім того стереотипи і безкоштовна домашня робота протягом усього життя часто не дозволяють їм отримувати високооплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням
Фото: nvip.com.ua
"Жінки живуть довше, крім того стереотипи і безкоштовна домашня робота протягом усього життя часто не дозволяють їм отримувати високооплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням", - заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляє zn.ua.
За оцінкою ООН, літні люди складають близько 25% населення України, дві третини з них - жінки. При цьому 77% пенсіонерів отримують щомісячні доходи нижче прожиткового мінімуму. Гендерна нерівність у пенсійному забезпеченні підсилює бідність серед жінок-пенсіонерів.
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18 04 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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