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ООН: Жінки отримують на 30% менше пенсії ніж чоловіки

Жінки живуть довше, крім того стереотипи і безкоштовна домашня робота протягом усього життя часто не дозволяють їм отримувати високооплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням
Пенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижче, ніж аналогічні виплати для чоловіків.
ООН: Жінки отримують на 30% менше пенсії ніж чоловіки Фото: nvip.com.ua
"Жінки живуть довше, крім того стереотипи і безкоштовна домашня робота протягом усього життя часто не дозволяють їм отримувати високооплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням", - заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляє zn.ua.
 
За оцінкою ООН, літні люди складають близько 25% населення України, дві третини з них - жінки. При цьому 77% пенсіонерів отримують щомісячні доходи нижче прожиткового мінімуму. Гендерна нерівність у пенсійному забезпеченні підсилює бідність серед жінок-пенсіонерів.
 
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18 04 2021 11:52
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