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У 2021 році Пенсійному фонду передбачили дефіцит власних надходжень у 26 мільярдів

У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.
У 2021 році Пенсійному фонду передбачили дефіцит власних надходжень у 26 мільярдів Фото: news.dtkt.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Пенсійний фонд України. 

Видатки солідарної системи, тобто за рахунок власних надходжень Фонду, передбачені у розмірі 350,3 млрд грн (+3,3% проти 2020 року), зобов’язання Держбюджету - ще 143,1 млрд грн (+0,4%).

Надходження солідарної системи оцінили у розмір 324,3 млрд грн (+7,4% проти 2020 року), кошти Держбюджету - у 195,3 млрд грн (-3,5%). Цьогоріч дефіцит солідарної системи передбачався на рівні 38,5 млрд грн, а у 2021 році - 26 мільярдів. 

Відтак, ці кошти надійдуть завдяки фінансуванню з Держбюджету.

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22 12 2020 17:16
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