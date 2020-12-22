CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2021 році Пенсійному фонду передбачили дефіцит власних надходжень у 26 мільярдів
Фото: news.dtkt.ua
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Пенсійний фонд України.
Видатки солідарної системи, тобто за рахунок власних надходжень Фонду, передбачені у розмірі 350,3 млрд грн (+3,3% проти 2020 року), зобов’язання Держбюджету - ще 143,1 млрд грн (+0,4%).
Надходження солідарної системи оцінили у розмір 324,3 млрд грн (+7,4% проти 2020 року), кошти Держбюджету - у 195,3 млрд грн (-3,5%). Цьогоріч дефіцит солідарної системи передбачався на рівні 38,5 млрд грн, а у 2021 році - 26 мільярдів.
Відтак, ці кошти надійдуть завдяки фінансуванню з Держбюджету.
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22 12 2020 17:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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