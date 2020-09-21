Доплати пенсіонерам старше 80 років продовжили на 2021 рік

Щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 гривень продовжена на 2021 рік та в подальшому. Доплата була запроваджена з 1 квітня 2020 року.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 16 вересня 2020 р. № 849"Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому", яка оприлюднена на сайті уряду, передає РБК - Україна.

Згідно з постановою, доплати за січень-лютий 2021 відбуватимуться за порядком, затвердженим у квітні 2020 року.

З 1 березня доплати відбуватимуться за новим порядком. Особам, яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата встановлена в розмірі до 500 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Постановою також встановлена з 1 липня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Крім того, постановою встановлено датою щорічної індексації пенсій 1 березня.

Нагадаємо, що громадянам України не варто очікувати на соціальне забезпечення європейського рівня. Але деяке підвищення заплановане на наступний рік.