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В Україні стартувала обов'язкова програма накопичувальної пенсії

07 січня 2023, 14:02
В Україні стартувала обов'язкова програма накопичувальної пенсії
Фото: з вільних джерел
У 2023 році починається обов’язкове впровадження пенсійного накопичення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

За словами прем’єр-міністра суть реформи полягає в тому, що всі працевлаштовані українці будуть мати одразу два пенсійні рахунки. 

Гроші туди будуть поступати одразу з трьох джерел:

-внески роботодавця

-внески держави на паритетних з роботодавцем домовленостях

-добровільні внески громадян. 

Уряд планує таким чином забезпечити українцям достойні пенсії. 

Зазначається, ця реформа не стосується громадян, які вже зараз отримують пенсії. Для отримання другої пенсії людям доведеться самостійно на них накопичувати. 

Раніше повідомлялось, що українські військові отримають додаткові виплати.

пенсіїреформиШмигаль

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