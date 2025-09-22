ЄС схвалив оновлений план реформ для подальших траншів Україні

Оновлення спрямовані на підвищення ефективності впровадження реформ та адаптацію до нових викликів війни.

Єврокомісія затвердила запропоновані Україною зміни до "Плану України" її ключового документа, що визначає реформаторські кроки, необхідні для отримання чергових траншів у рамках програми фінансування Ukraine Facility.

Про це у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

За його словами, оновлений план реформ має зробити процес отримання фінансування більш ефективним і пристосованим до поточної ситуації.

"Україна подала запит на перегляд “Плану України” 7 серпня. Після детальної оцінки Єврокомісія 18 вересня ухвалила та передала Раду ЄС пропозицію щодо внесення змін до плану", - пояснив Мерсьє.

Тепер Рада ЄС має розглянути документ і ухвалити його або внести додаткові корективи.

Речник також уточнив, що зміни «спрямовані на те, щоб зробити план більш практичним та ефективним в умовах сьогодення». Зокрема, деякі дедлайни в розділах, що стосуються енергетики та фінансових ринків, будуть перенесені на більш ранні терміни. Це передбачає ухвалення пакету щодо інтеграції електроенергетики та більш чіткий опис етапів реформ, що має сприяти їх плавній реалізації.

Як повідомляла «Європейська правда», «План України» вперше був оцінений Радою ЄС у 2024 році на основі сценарію МВФ, який передбачав завершення війни з Росією саме в цьому році. Однак через продовження конфлікту оновлення плану стало необхідним.

Нагадаємо, що 1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до плану, а Рада ЄС має затвердити його до кінця вересня.

З початку 2024 року основною формою фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма Ukraine Facility з бюджетом у 50 млрд євро. Починаючи з другого кварталу 2024 року, надання коштів прив’язане до виконання Україною конкретних реформ.

Кожного кварталу Україна має виконувати певні індикатори це реформи та рішення, які вона зобов’язується впровадити. Всі ці кроки та терміни прописані у "Плані України", що є юридичною основою для отримання фінансування.