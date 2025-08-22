Україна отримала понад €4 млрд від Європейського Союзу

УМінфіні зазначили, що кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки держбюджету

Україна отримала 4,05 мільярда євро, з них – 1 мільярд у межах програми ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 мільярда у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови", - зазначила очільниця уряду у Telegram.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.