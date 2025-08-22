Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримала понад €4 млрд від Європейського Союзу

22 серпня 2025, 17:07
УМінфіні зазначили, що кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки держбюджету
Україна отримала 4,05 мільярда євро, з них – 1 мільярд у межах програми ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 мільярда у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.
 
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
 
"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови", - зазначила очільниця уряду у Telegram.
 
Як повідомили у Міністерстві фінансів, кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.
 
Там нагадали, що в межах інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України (з них 38,27 млрд євро - пряма бюджетна підтримка). Загалом до держбюджету з 2024 року вже надійшло понад 22,6 млрд євро у межах інструменту.
 
Тільки у 2025 році планується залучити близько 12,5 млрд євро, з яких понад 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету.
 
"Аби отримати черговий регулярний транш від ЄС в рамках інструменту, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця першого кварталу 2025 року, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами", - додали у Мінфіні.
 
Механізм ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які забезпечені доходами від заморожених активів росі. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 9 млрд євро.

 

