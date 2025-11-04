Єврокомісія визнала рекордний прогрес України у реформах

Єврокомісія вперше констаткує, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості напрямків реформ.

Щорічний звіт Європейської комісії щодо розширення ЄС цього року дає Україні найвищу оцінку за три роки.

Про це повідомив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.

За словами Качки, Єврокомісія вперше констаткує, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості напрямків реформ. Звіт охоплює 36 розділів та дорожніх карт. По кожному з них зафіксовано позитивну динаміку порівняно з минулим роком.

"Найкращий звіт про розширення за три роки – така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні", — написав він.

Прогрес у реформах

Качка уточнив, що:

у 15 переговорних розділах зафіксовано зростання швидкості впровадження реформ;

у 12 розділах прогрес оцінений як високий (good progress);

жоден із розділів не отримав погіршення загальної оцінки;

у 11 розділах загальна оцінка була підвищена.

Середній рівень прогресу становить 3,16, що означає зростання на +0,39 (торік +0,01). Загальний рівень підготовки — 2,53, зростання +0,32 (торік +0,025).

Судочинство та антикорупція

Звіт не містить критики, однак пропонує рекомендації щодо подальших кроків. У сфері правосуддя та антикорупції Європейська комісія відзначила системну роботу українських інституцій.

"Європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів – у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті", — зазначив Качка.

Переговорні кластери

Єврокомісія також підтвердила готовність до відкриття 1-го, 2-го та 6-го переговорних кластерів. Інші — перебувають у позитивній динаміці та можуть бути відкриті до кінця року.

Звіт узгоджений між інституціями ЄС і загалом позитивно оцінює реформаторські зусилля України на шляху до вступу в Євросоюз.