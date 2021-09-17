ООН: Зміни клімату масштабніші, ніж припускали
Про це йдеться у звіті групи "Об'єднані в науці 2021", відеозверненняГенерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша
Згідно зі звітом, рівень моря піднявся на 20 сантиметрів (8 дюймів) з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса Цельсія (1,9 градуса за Фаренгейтом) порівняно з доіндустріальними рівнями.
Це викликає нинішні стихійні лиха, включаючи лісові пожежі в Європі та Сибіру, повені в Німеччині та спекотні хвилі у США і Канаді.
"Порушення клімату і нашої планети вже гірше, ніж ми думали, і воно рухається швидше, ніж передбачалося", - сказав Гутерріш.
"Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежні на Землі", - додав він.
Дослідники попередили, що утримання тенденції потепління не більше ніж на 1,5 градуса має вирішальне значення для запобігання найгіршим наслідкам зміни клімату. І це вимагатиме скорочення глобальних викидів удвічі до 2030 року, і уряди не досягли цього.
"Ми далекі від досягнення цілей 5-річної Паризької угоди", - сказав Гутерріш.
Нагадаємо, що США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на третину до 2030 року
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