ООС: 12 обстрілів із важкого озброєння, є загиблий і поранені

"При цьому озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, під час цих обстрілів застосовувалося також 12 разів"

У неділю внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, двоє отримали поранення.

Загалом від початку доби противник 12 разів обстріляв позиції українських військ, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

"При цьому озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, під час цих обстрілів застосовувалося також 12 разів із загальною витратою 258 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв українські опорні пункти: двічі – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, у подальшому – з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Водяне; двічі, з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Піски.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами також здійснено шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил: двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-22, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новозванівка; з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки ЗУ-23-22 – у районі населеного пункту Катеринівка; з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також озброєння БМП – поблизу населеного пункту Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Золоте-1.

Також у прес-центрі ООС нагадали, що в неділю близько 5 години ранку під мінометні обстріли окупантів потрапили житлові забудови селищ Золоте та Новоолександрівка. При цьому повністю зруйновані чотири житлові будинки.

"Наявність постраждалих та характер руйнувань уточнюються українською стороною СЦКК та правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики ОРДЛО вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу та крупнокаліберних мінометів і кулеметів, внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС загинув.