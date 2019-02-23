Донбас: Бойовики застосували ПТРК, один військовий загинув

Сили ООС відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами

У зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики ОРДЛО вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу та крупнокаліберних мінометів і кулеметів, внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС загинув.

З початку доби противник тричі обстріляв сили ООС, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема в районі н.п. Чермалик бойовики вели вогонь з ПТРК, а біля Катеринівки - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Сили ООС відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.

Додамо, що бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.