Донбас: Бойовики застосували ПТРК, один військовий загинув
З початку доби противник тричі обстріляв сили ООС, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зокрема в районі н.п. Чермалик бойовики вели вогонь з ПТРК, а біля Катеринівки - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Сили ООС відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.
Додамо, що бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.
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