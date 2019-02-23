Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Донбас: Бойовики застосували ПТРК, один військовий загинув

Сили ООС відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами
У зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики ОРДЛО вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу та крупнокаліберних мінометів і кулеметів, внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС загинув.
Донбас: Бойовики застосували ПТРК, один військовий загинув Фото: ООС

З початку доби противник тричі обстріляв сили ООС, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр штабу ООС

Зокрема в районі н.п. Чермалик бойовики вели вогонь з ПТРК, а біля Катеринівки - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. 

"Сили ООС відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі. 

Додамо, що бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2019 18:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.