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ООС: бойовики били з ПТРК, мінометів і кулеметів, один поранений

Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню
Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.
ООС: бойовики били з ПТРК, мінометів і кулеметів, один поранений Фото: facebook.com/odalug

"Окрім того, ворог обстрілював позиції підрозділів ОС із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по наших захисниках вівся прицільний снайперський вогонь", йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 лютого.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вісім разів обстріляли українські опорні пункти: чотири рази - у районі населеного пункту Лебединське, з них двічі - з мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Двічі, з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - поблизу села Водяне;

з ручних протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї - у районі населеного пункту Авдіївка; в районі міста Мар'їнка вогонь по позиціях ОС вів снайпер.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено шість обстрілів позицій підрозділів ОС: двічі, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу населеного пункту Новозванівка; з мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу села Катеринівка", - підкреслили у прес-центрі.

Із мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Кримське, з гранатометів різних систем - поблизу селища міського типу Луганське, зі стрілецької зброї - у районі населеного пункту Станиця Луганська.

За даними розвідки, 22 лютого 8 окупантів знищено та 2 поранено. Також знищено дві одиниці військової автомобільної техніки бойовиків.

"Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, протягом поточної доби, 22 лютого, противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них шість– із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами.

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23 02 2019 11:35
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