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ООС: 15 обстрілів за добу, двоє українських військових поранено

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню
З них 4 рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
ООС: 15 обстрілів за добу, двоє українських військових поранено

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
- біля Опитного – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; 
- чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
- околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Пісків – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;
- біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів:

- двічі поблизу Зайцевого– з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- біля Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- два рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали поранення. Як зазначається,  на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 13 липня одного окупанта поранено.

Від початку поточної доби, 14 липня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупант здійснив два обстріли позицій українських захисників біля Широкиного зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні два рази:

- поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- неподалік Зайцевого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Нагадаємо, минулої доби, 13 липня бойовики 24 рази порушили "тишу", унаслідок цього двоє військових постраждали.

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14 07 2019 12:24
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