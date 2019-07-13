Ранкове зведення: Бойовики 24 рази порушили "тишу", двоє військових постраждали

З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у повідомленні ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

п'ять разів неподалік ВОДЯНОГО – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці ПАВЛОПІЛЯ – з міномету калібру 120 мм;

в районі населеного пункту БЕРЕЗОВЕ – з міномету калібру 120 мм;

поблизу АВДІЇВКИ – з великокаліберного кулемету;

поряд ПІСКІВ – з міномету калібру 82 мм;

неподалік МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 82 мм;

околиці НОВОМИХАЙЛІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 9 разів:

поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з протитанкового ракетного комплексу;

поряд ТРАВНЕВОГО – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету;

тричі неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та ручних протитанкових гранатометів;

поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 82 мм;

в районі населеного пункту ПОПАСНА – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем;

околиці ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поблизу СВІТЛОДАРСЬКА – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення та 1 – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 12 липня одного окупанта знищено та троє поранено.Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

поблизу АВДІЇВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, бойовики увечері 11 липня обстріляли село Чермалик, що на лінії зіткнення, і смертельно поранили місцевого жителя.

За даними штабу, під час артилерійського обстрілу снаряд впав у подвір’я приватного будинку, 49-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його евакуювали військові медики.

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