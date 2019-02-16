CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: біля Авдіївки поранено військового
"Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів"
Фото: ООС
Зазначається, що у суботу противник двічі обстріляв позиції українських військ із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка, повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18:00.
"Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що з початку доби 15 лютого бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 із яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Унаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.
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