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ООС: біля Авдіївки поранено військового

"Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів"
У суботу внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.
ООС: біля Авдіївки поранено військового Фото: ООС

Зазначається, що у суботу противник двічі обстріляв позиції українських військ із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка, повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18:00.

"Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з початку доби 15 лютого бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 із яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Унаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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16 02 2019 19:26
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