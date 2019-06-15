ООС: Бойовики били з артилерії і мінометів, один поранений Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази

Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, з них 6 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий отримав поранення. Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли позиції ОС.

Фото: depo.ua

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр ООС. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: Мар'їнку, Павлопіль, Красногорівку, поблизу Гнутового, Водяне, околиці Лебединського, Пищевик, поблизу Тарамчука та Широкине. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 9 разів: Південне, Попасна, Золоте-4, Станиця Луганська. За даними розвідки, 14 червня одного окупанта було знищено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу Лебединського - гранатомет та стрілецька зброя; Авдіївка - міномет калібру 82 мм. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції ОС: двічі Станиця Луганська - з підствольного гранатомету та стрілецької зброї. Нагадаємо, протягом 14 червня Збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм.

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