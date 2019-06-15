ООС: Бойовики били з артилерії і мінометів, один поранений
"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: Мар'їнку, Павлопіль, Красногорівку, поблизу Гнутового, Водяне, околиці Лебединського, Пищевик, поблизу Тарамчука та Широкине.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 9 разів: Південне, Попасна, Золоте-4, Станиця Луганська.
За даними розвідки, 14 червня одного окупанта було знищено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу Лебединського - гранатомет та стрілецька зброя; Авдіївка - міномет калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції ОС: двічі Станиця Луганська - з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.
Нагадаємо, протягом 14 червня Збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження