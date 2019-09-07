ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, без втрат

За даними розвідки, 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено

Минулої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, з них 7 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

"Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Водяного, Лебединського, Мар'їнки, Чермалика, Богданівки, околиці Красногорівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 5 разів:поблизу Новолуганського, Південного, Майорська.

За даними розвідки, 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 7 липня президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район розведення сил і засобів у н.п.Станиця Луганська.

Раніше українська влада неодноразово закликала бойовиків до розведення сил і початку будівництва мосту у Станиці Луганській.

Міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській був зруйнований у березні у 2015 році внаслідок вибуху під час боїв. По мосту неможливо ні проїхати, ні пройти.