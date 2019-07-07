Туск і Зеленський відвідали Станицю Луганську, - ФОТО

"Ми хочемо відновити цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо"

Президент Європейської ради Дональд Туск у неділю відвідав Луганську область разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Туск і Зеленський побували в районі розведення сил і засобів у Станиці Луганській. На контрольному пункті в'їзду-виїзду вони поспілкувалися з представниками моніторингової місії ОБСЄ та місцевими жителями, повідомляє прес-центру Об'єднаних сил.

Прес-служба президента України зазначила, що Туск і Зеленський пройшли останній пункт українських військових і дійшли до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування і який планується відновити за умови дотримання перемир'я.

"Ми хочемо відновити цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", - сказав Зеленський Туску.



Фото: facebook.com/pressjfo.news



Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також вони відвідали контрольний пункт 8-ї роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну безпеку в районі проведення Операції об'єднаних сил.

"Війська всі розведені. Командири готові. "Зради" ніякої немає", - сказав їм начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.



Фото: facebook.com/pressjfo.news

Крім того, Туску розповіли про гуманітарні проекти, які реалізуються за підтримки Євросоюзу.



Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської.