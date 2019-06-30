У ОБСЄ підтвердили розведення сил в Станиці Луганській

"Збройні сили України проводили роботи по демонтажу укріплень та розмінування прилеглої території, а представники бойовиків почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської.

30 червня Місія отримала повідомлення від незаконних збройних формувань так званої "Луганської народної республіки" про завершення розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Раніше спостерігачі отримали підтвердження від української сторони, йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зазначається, що після оголошення про початок процесу розведення 26 червня українські військові та бойовики впродовж декількох днів відходили від раніше займаних позицій.

"Збройні сили України проводили роботи по демонтажу укріплень та розмінування прилеглої території, а представники бойовиків почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення", - йдеться у звіті.

Раніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових. Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели свої сили, для чого з блокпостів так званої "ЛНР" прибрали найманців і "козаків", і замінили їх на кадрових військових РФ.

Нагадаємо, що 27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської. У штабі ж розповіли про подальші дії в разі успішного розведення сил біля Станиці Луганської.