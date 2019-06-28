ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і гранатометів, є поранені
"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-служба штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Опитного, Старогнатівки, Лебединського, Красногорівки, околиці Новотроїцького та Павлополя, у районі Воядного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 18 разів: у районі населеного пункту Хутір Вільний, поблизу Золотого-4, околиці Новгородського, біля Новолуганського, поблизу Оріхового та в районі Луганського, околиці Світлодарська.
Крім цього, бойовики застосували гранатомети та міномети у районі Південного, Кримського, Зайцевого та Лопаскіного.
За даними розвідки, 27 червня трьох окупантів поранено.
"Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї; околиці Опитного - з артилерійських систем калібру 122 мм. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз: неподалік населеного пункту Новгородське - з мінометів калібру 120 мм", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що з початку доби ворог 18 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"