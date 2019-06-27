На Донбасі зростає кількість і тяжкість обстрілів, є поранений Зафіксовано вогонь з артилерійських систем калібру 152 і 122 мм

З початку доби ворог 18 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Фото: zik.ua

Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Опитне, Старогнатівка, Мар'їнка, Лебединське, Новотроїцьке, Хутір Вільний, Золоте-4, Новгородське, Новолуганське, Луганське, Оріхове і Світлодарськ, повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook. Бойовики "ЛНР" відійшли від моста в Станиці Луганській У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Читайте також: У Станиці Луганській відбувається розведення сил

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