На Донбасі зростає кількість і тяжкість обстрілів, є поранений
Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Опитне, Старогнатівка, Мар'їнка, Лебединське, Новотроїцьке, Хутір Вільний, Золоте-4, Новгородське, Новолуганське, Луганське, Оріхове і Світлодарськ, повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.
Бойовики "ЛНР" відійшли від моста в Станиці Луганській
У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.
На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Читайте також: У Станиці Луганській відбувається розведення сил
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"