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З початку доби бойовики 21 раз відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає
З початку доби російсько-окупаційні війська 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
З початку доби бойовики 21 раз відкривали вогонь на Донбасі Фото: espreso.tv

Зазначається, що втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли бойовиків ЗСУ дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються, повідомляє прес-служба штабу ООС.

Також повідомляється, що сьогодні, 26 червня, відбулося виконання першого етапу розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська".

Нагадаємо, що штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

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26 06 2019 20:58
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