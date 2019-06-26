З початку доби бойовики 21 раз відкривали вогонь на Донбасі Втрат серед ЗСУ немає

З початку доби російсько-окупаційні війська 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Фото: espreso.tv

Зазначається, що втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли бойовиків ЗСУ дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються, повідомляє прес-служба штабу ООС. Також повідомляється, що сьогодні, 26 червня, відбулося виконання першого етапу розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська". Нагадаємо, що штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

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