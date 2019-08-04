ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, один поранений

Минулої доби бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 45 мінометних мін калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий отримав поранення.

"Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 8 квітня.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ 6 разів: з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - біля села Водяне; з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Гнутове.

Двічі із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Широкине; двічі із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу селища міського типу Новотроїцьке.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС 4 рази: з мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів - поблизу міста Попасна; з мінометів калібрів 120 та 82 мм - поблизу населеного пункту Катеринівка.

З озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля міста Попасна; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Новозванівка.

За даними розвідки, 7 квітня 4 окупантів було знищено, 14 - поранено. Також знищено один бронетранспортер бойовиків.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ОС у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з гранатометів різних систем - в районі міста Авдіївка; з станкових протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Кам'янка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.