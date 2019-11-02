ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів - в районі міста Авдіївка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Опитне.
Із мінометів калібру 82 мм - поблизу села Гнутове, зі стрілецької зброї - біля міста Красногорівка", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 11 лютого.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - двічі поблизу селища Південне, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - в районі села Кримське.
Із великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Старий Айдар, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Світлодарськ.
За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено та двох поранено.
"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі зник військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади " Легіон", який, можливо, отримав контузію.
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