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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, один поранений

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий отримав поранення.
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, один поранений Фото: ООС

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: Водяне, Авдіївку, поблизу Мар'їнки, Широкине, Новотроїцьке, Старогнатівку, Лебединське та околиці Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 12 разів: Ноаолуганське, у районі Новотошківського, Попасна, біля Новгородського, Зайцеве, Луганське, Південне.

За даними розвідки, 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне - стрілецька зброя. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: Борівське - артилерія калібру 152 мм; околиці Луганського - автоматичний гранатомет та стрілецька зброя", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що від початку минулої доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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13 06 2019 08:55
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