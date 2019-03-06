ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, без втрат

За даними розвідки, 02 червня одного бойовика було знищено

Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Кам'янка. Втрат серед українських військових немає.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-служба ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики три рази обстріляли позиції ОС: біля міста Мар'їнка - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні два рази:поблизу н.п. Новгородське - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля н.п. Майорськ - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 02 червня одного бойовика було знищено.

"Від початку поточної доби ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кам'янка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що пішов із життя колишній боєць полку "Азов" Ігор Прозапас із позивним Кіхот. Його життя обірвалося "трагічно й передчасно".