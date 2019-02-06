Помер колишній заступник командира полку "Азов" Ігор Прозапас
Ігор Прозапас приєднався до "Азову" 2015 року, був яскравим представником нової військової еліти, представляв покоління справжніх бойових офіцерів. Прозапас був заступником командира полку із застосування артилерії. Під його авторством вийшло кілька наукових статей. Серед них - стаття про систему управління вогнем ISTAR у сучасному військовому конфлікті, повідомляє "Азов" на своїй сторінці у Facebook.
"Друг Кіхот завжди залишиться в наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром і вірним побратимом. Його справжня відданість боротьбі та нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь!", - написали в "Азові".
Нагадаємо, що восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.
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