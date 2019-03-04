ООС: Бойовики гатили з гранатометів біля Новотроїцького

Від початку поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил бойовики двічі обстрілювали позиції українських захисників.

Зокрема, терористи стріляли у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке, йдеться в зведенні ООС станом на 18:00 3 квітня.

Також бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу села Лебединське.

Відзначається, що втрат серед військових ООС немає.

"На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили у відомстві.

У прес-центрі зазначають, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.