ООС: Бойовики гатили з гранатометів біля Новотроїцького
Зокрема, терористи стріляли у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке, йдеться в зведенні ООС станом на 18:00 3 квітня.
Також бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу села Лебединське.
Відзначається, що втрат серед військових ООС немає.
"На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили у відомстві.
У прес-центрі зазначають, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.
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