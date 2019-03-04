Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: Бойовики гатили з гранатометів біля Новотроїцького

Втрат серед військових ООС немає
Від початку поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил бойовики двічі обстрілювали позиції українських захисників.
ООС: Бойовики гатили з гранатометів біля Новотроїцького Фото: zi.dn.ua

Зокрема, терористи стріляли у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке, йдеться в зведенні ООС станом на 18:00 3 квітня.

Також бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу села Лебединське.

Відзначається, що втрат серед військових ООС немає.

"На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили у відомстві.

У прес-центрі зазначають, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2019 18:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.