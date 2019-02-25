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ООС: бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий загинув

Ще один військовий отримав поранення
Протягом поточної доби противник шість разів обстріляв позиції наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями з витратою 85 снарядів та мін калібрів 122 та 120 мм.
ООС: бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий загинув Фото: unian.ua

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ; з мінометів калібру 120 мм – поблизу села ВОДЯНЕ", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": зі стрілецької та снайперської зброї – у районі населених пунктів ХУТІР ВІЛЬНИЙ, НОВООЛЕКСАНДРІВКА та НОВГОРОДСЬКЕ; з ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.

"Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали в штабі.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий загинув, 2 отримали поранення.

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25 02 2019 18:36
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