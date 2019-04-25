ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь на Донбасі
"Втрат серед військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається також, що п'ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" в Донецькій області: з озброєння бойових машин піхоти бойовики обстріляли українські позиції у с. Павлопіль Волноваського району, з гранатометів різних систем - біля с. Гнутове Маріупольської міськради, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі - біля с. Лебединське Волноваського району та смт Талаківка Кальміуського району м. Маріуполь.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі с. Кримське Новоайдарського району Луганської області.
Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.
Під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.
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