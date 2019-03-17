ООС: бойовики стріляли з забороненої зброї, втрат немає

У неділю бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Зазначається, що тричі застосовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Втрат серед українських захисників немає.

Так, в районі населеного пункту Мар'їнка бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм, в районі населеного пункту Золоте-4 - з мінометів калібру 82 мм, біля селища Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, окупанти стріляли з протитанкових ракетних комплексів поблизу смт Новотошківське та двічі в районі села Кримське.

Нагадаємо, що упродовж 16 березня бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один дістав поранення.