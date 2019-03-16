Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець "Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників"

Упродовж 16 березня бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один дістав поранення.

Фото: ООС

Бойовики біля селища Хутір вільний двічі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Також бойовики обстрілювали позиції ЗСУ гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомили в штабі операції Об’єднаних сил. "Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - йдеться у повідомленні. 7 березня на засіданні ТКГ домовились про режим тиші на Донбасі з опівночі 8 березня. Проте попри домовленості, 8 березня бойовики один раз відкривали вогонь. Нагадаємо, що упродовж 15 березня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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