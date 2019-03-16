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Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників"
Упродовж 16 березня бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один дістав поранення.
Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець Фото: ООС

Бойовики біля селища Хутір вільний двічі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Також бойовики обстрілювали позиції ЗСУ гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - йдеться у повідомленні.

7 березня на засіданні ТКГ домовились про режим тиші на Донбасі з опівночі 8 березня.

Проте попри домовленості, 8 березня бойовики один раз відкривали вогонь.

Нагадаємо, що упродовж 15 березня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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16 03 2019 19:57
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