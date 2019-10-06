ООС: бойовики стріляють із заборонених мінометів, без втрат

Від початку доби бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них двічі в районі села Водяне, з напрямку Пікузи та Ужівка – з великокаліберного кулемету; Пищевик, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське – зі станкового протитанкового гранатомету; поблизу Новотроїцького, зі сторони населеного пункту Докучаєвськ – з гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил – в районі населеного пункту Зайцеве, з напрямку Гольмівський - з мінометів калібру 120 мм.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ 26 разів, цієї доби без утрат. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм.