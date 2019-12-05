ООС: бойовики здійснили одинадцять обстрілів, двоє військових поранені
"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції ОС: з мінометів калібрів 120 і 82 мм - біля населеного пункту Опитне; двічі з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.
Двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піски; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піщевик; зі стрілецької зброї - поблизу міста Мар'їнка.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 4 рази:
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з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з мінометів калібру 82 мм - біля населеного пункту Золоте-4.
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із гранатометів різних систем та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Зайцеве.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 11 травня одного окупанта було вбито ще двох - поранено.
"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ОС: з мінометів калібру 120 мм - біля населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ"; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.
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