ООС: бойовики здійснили одинадцять обстрілів, двоє військових поранені

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції українських військових

Бойовики 11 разів обстрілювали позиції українських військ, зокрема 5 разів застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 120 і 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції ОС: з мінометів калібрів 120 і 82 мм - біля населеного пункту Опитне; двічі з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

Двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піски; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піщевик; зі стрілецької зброї - поблизу міста Мар'їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 4 рази:

з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з мінометів калібру 82 мм - біля населеного пункту Золоте-4.

із гранатометів різних систем та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Зайцеве.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 11 травня одного окупанта було вбито ще двох - поранено.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ОС: з мінометів калібру 120 мм - біля населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ"; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.