ООС: окупанти п'ять разів порушували тишу, жоден боєць не постраждав

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

поблизу села ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку населеного пункту УКРАЇНСЬКЕ – з озброєння бойових машин піхоти;

двічі в районі села ВОДЯНЕ, з напрямку населеного пункту УЖІВКА – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу міста МАР'ЇНКА, з району населеного пункту ТРУДІВСЬКИЙ – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК. Вогонь ворог вів з напрямку населеного пункту ШАХТА 6-7, йдеться у дописі ООС у Facebook

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.