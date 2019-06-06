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ООС: окупанти п'ять разів порушували тишу, жоден боєць не постраждав

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню
Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ООС: окупанти п Фото: з вільних джерел
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:
 
поблизу села ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку населеного пункту УКРАЇНСЬКЕ – з озброєння бойових машин піхоти;
 
двічі в районі села ВОДЯНЕ, з напрямку населеного пункту УЖІВКА – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
 
поблизу міста МАР'ЇНКА, з району населеного пункту ТРУДІВСЬКИЙ – зі стрілецької зброї.
 
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК. Вогонь ворог вів з напрямку населеного пункту ШАХТА 6-7, йдеться у дописі ООС у Facebook.
 
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
 
 
На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
 
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06 06 2019 20:11
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