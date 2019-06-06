CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗбройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: окупанти п'ять разів порушували тишу, жоден боєць не постраждав
Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню
Фото: з вільних джерел
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:
поблизу села ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку населеного пункту УКРАЇНСЬКЕ – з озброєння бойових машин піхоти;
двічі в районі села ВОДЯНЕ, з напрямку населеного пункту УЖІВКА – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу міста МАР'ЇНКА, з району населеного пункту ТРУДІВСЬКИЙ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК. Вогонь ворог вів з напрямку населеного пункту ШАХТА 6-7, йдеться у дописі ООС у Facebook.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
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06 06 2019 20:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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